FOTOD | Eesti jalgpallikoondis jäi võõrsil Soomele alla lausa 0:3

Eesti jalgpallikoondis alustas novembrikuist mängudemaratoni Helsingis, jäädes Telia 5G -areenal Soomele alla koguni 0:3 (0:2).

Teenitud võidu saanud soomlaste väravad lõid 27. minutil Pyry Soiri ning 31. ja 54. minutil Robin Lod. Eestil parimad võimalused olid avapoolajal, kui kahel korral sai korralikult löögile Mattias Käit. Mõlemal juhul suutis sarnaselt Käidile Fulhami ridadesse kuuluv Soome väravavaht Jesse Joronen end palli teekonnale ette sättida ja palli nurgalöögiks suunata.

Eesti koosseis mänguks Soomega: Mihkel Aksalu, Ken Kallaste (46. Artur Pikk), Karol Mets, Enar Jääger, Joonas Tamm, Taijo Teniste, Ats Purje (46. Sergei Zenjov), Ilja Antonov (60. Rauno Sappinen), Brent Lepistu (60. Artjom Dmitrijev), Mattias Käit (79. Sergei Mošnikov), Henri Anier (84. Nikita Baranov).

Taas tuleb Eesti koondis väljakule juba pühapäeval, kui võõrsil minnakse maavõistlusmängus vastamisi Maltaga. Seejärel ootab eestlasi juba turnee Vaikse ookeani saartel, kus peetakse novembrikuu teises pooles kolm kohtumist.

KÕIK! Eesti kaotab 0:3. 84. minut: Baranov asendab Anieri. Aksalu päästab meie koondise! Soomlased pääsesid väravavahiga üks-ühe vastu, kuigi oli kerge suluseisu kahtlus. 79. minut: Eesti tänane kõige aktiivsem mängumees Mattias Käit võetakse välja. Teda asendab Sergei Mošnikov. Nurgalöögid siiani 7:5 Eesti kasuks. Eesti pole suutnud teisel poolajal midagi üliohtlikku luua. 70. minut: Aksalu tõrjub kauglöögi nurgalöögiks, mis ohtu ei kujuta. 65. minut: Joel Pohjanpalo jääb värava ees täiesti vabaks, kuid lööb meie õnneks mööda! Pikk ja seejärel Teniste tsenderdavad karistusalasse, kuid meie ründajateni pall ei jõua. Eesti vahetab 60. minutil - platsile Rauno Sappinen ja Artjom Dmitrijev, välja võetakse Lepistu ja Antonov. Juba 4:0 oli õhus, soomlased lõid latti! 54. minutil lõi oma teise värava Robin Lod, kes sai läbijooksule suurepärase söödu. Juba 3:0 Soomele! Soome on alustanud teist poolaega ründavamalt kui eestlased. Teine poolaeg algas. Eesti vahetab teise poolaja eel: Sergei Zenjov sisse, Ats Purje välja ning Artur Pikk sisse, Ken Kallaste välja. Esimene poolaeg kulges eestlaste jaoks nukralt. Nüüd tuleb teiseks poolajaks midagi välja mõelda. Soojenduse põhjal võib eeldada, et teisel poolajal saab võimaluse Rauno Sappinen. Kohtunik vilistab esimese poolaja lõppenuks. Soome juhib koduväljakul Eesti vastu 2:0! Pohjanpalo saab läbi ja ka löögile. Aksalu tõrjub jalaga. Käit saab 41. minutil paremalt äärelt läbi ja jõuab taas löögini - nurk on natuke kehva ja löök veidike nõrk. Tulemuseks jälle nurgalöök. Kohe saab 40 minutit mängitud. Soome kahe värava järel on mäng veidike rahunenud. Eesti valdab ka palli, kuid midagi ohtlikku ei ole suudetud enam korda saata. Just niimoodi jõudis pall Eesti koondise väravasse. Soome ründab taas ohtlikult, kuid sel korral suudavad Eesti kaitsjad löögi blokeerida. Eestlased jätavad Soome koondises number 7 all mängiva Robin Lod'i trahvikastis valveta ning 2:0 on tõsiasi! Tamm kaotas esmalt kahevõitluse. Seejärel lasi Jääger palli veel jala alt läbi. Lõpuks ei suutnud ka Aksalu terava nurga alt tulnud lööki tõrjuda. Tabamuse autoriks Pyry Soiri! 31. minutil on pall taas Eesti koondise väravas! Seis 2:0 Soomele. Soome asub 27. minutil juhtima! Mattias Käit sai ohtlikult löögile. Kahjuks väravavõrk ei sahisenud. Eesti on saanud ka nüüd paremini mängu sisse. Esimene surve on üle elatud ning nüüd otsitakse ka oma võimalusi. Mängitud 24 minutit. Seis ikka 0:0. Ats Purje (paremal). 18. minutil on Eestil väga hea võimalus. Käit saab palli ning purjetab sellega soomlaste karistusalasse. 19-aastane Fulhami mängumees teeb kastist ka terava löögi, kuid soomlaste puurilukk lükkab selle üle lati. Nüüdseks on kohtumine kestnud 15 minutit. Soome on olnud selgelt aktiivsem. Soomlased valdavad palli ja tekitavad ka veidike elevust. Tehtud on ka mõned pealelöögid. Eesti on pidanud tegelema peaasjalikult kaitsemänguga. 11. minutil saavad soomlased nurgalöögi järel ohtlikult pealelöögile, kuid igapäevaselt Soome kõrgliigas mängiv Mihkel Aksalu on kindel. Võitlus käib! Võitlus käib! Fänne küll eriti palju ei ole, kuid mõlemad leerid on küllaltki häälekad. Mängitud 9 minutit. Seis jätkuvalt 0:0. Rohkem valdavad palli soomlased. Eesti koondise algkoosseis. Kohtumine Helsingis peetakse kunstmurul. Tundub, et osade mängijate jaoks on see veidike harjumatu. Eesti koondis mängis viimati kunstmurul 2016. aasta EM-valiksarja alguses, kui võõrsil kohtuti Leeduga. Kolm minutit mängitud. Seni midagi ohtlikku juhtunud ei ole. Soome kiigutab rahulikult palli. Pall on mängus. Eesti pani keskringist palli mängu! Käes on hümnide aeg ning seejärel pannakse pall mängu. Esmalt Eesti hümn. Ülemäära suurt huvi Helsingis kohtumise vastu ei ole. Veidike üle 10 000 inimese mahutavale Telia 5G-Arenale on tulemas täna tõenäoliselt parimal juhul paar tuhat inimest. Soome algkoosseis: Jesse Joronen, Paulus Arajuuri, Niklas Moisander, Juhani Ojala, Glen Kamara, Robin Lod, Teemu Pukki, Rasmus Schüller, Pyry Soiri, Joel Pohjanpalo, Albin Granlund. Kohtumise alguseni on jäänud veidi alla tunni. Meeskonnad on jõudnud juba mõnda aega tagasi staadionile. Sajab kerget uduvihma. Algkoosseisud on selged. Peagi võib suur jalgpalliõhtu alata.

Eesti tänane algkoosseis:

Eesti jaoks on tegu esimese ettevalmistava kohtumisega järgmisel sügisel algava Rahvuste liiga eel. Novembrikuine mängudegraafik on meeskonnal tihe: pühapäeval on võõrsil vastaseks Malta, seejärel sõidetakse aga enneolematult kaugele: Okeaania turneel on järgmisest pühapäevast alates kavas kohtumised Fidži, Vanuatu ja Uus-Kaledooniaga. Tõsi: Okeaaniasse sõidab võrreldes Soome ja Malta mängudega suuresti teine koosseis.

Tegu on Eesti ja Soome jalgpalliajaloo 32. omavahelise kohtumisega. Senistest mängudest on Eestil kirjas seitse võitu, kümme viiki ja 14 kaotust. Viimase kohtumise eestlased aga võitsid, kui 2015. aastal saime Turus Ats Purje tabamustest 2:0 võidu.

Eesti peatreener Martin Reim tõdes mängueelsel pressikonverentsil, et kavatseb õhtuses matšis kasutada mängijaid, kes tavapäraselt ei pruugi algkoosseisus esimeseks valikuks olla. "On võimalus ja soov kasutada mängijaid, kes on saanud vähem end tõestada ja näidata, et meil oleks järgmisel sügisel valik suurem ja me täpsemalt teaks, kes milleks võimelised on," vahendab Reimi sõnu Soccernet.ee. "Kui vähegi võimalik, siis ma teen kõik vahetused ära."

Osaliselt on uute mängijate kasutamine Reimi jaoks ka sundkäik: nii Ragnar Klavan kui Konstantin Vassiljev sedapuhku koondise rivistusse ei kuulu.

Soome ja Eesti maavõistlus algab Helsingis täna õhtul kell 19.00. Delfi Sport on kohapeal ning kajastab mängu otseblogi vahendusel.

Eesti koondise mängijad kohtumisteks Soome ja Maltaga (Siim Luts jääb lapse sünni tõttu eelseisvatest mängudest kõrvale):