FOTO | Markus Jürgenson lubas, et ei tõmba kunagi Levadia ega Kalju särki selga. Aga nüüd...

Foto: FCI Levadia Facebooki lehekülg

FC Levadia jalgpalliklubi avaldas oma sotsiaalmeedia kontodel, et nende juures treenib endine Flora kaitsja Markus Jürgenson, kes Delfile antud intervjuus on öelnud, et teda ei näe kunagi Levadia ega Nõmme Kalju särgis mängimas.