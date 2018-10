FOTO | Jüri Ratas vaatab Eesti - Ungari jalgpallimatši koos Viktor Orbaniga

Ratasel on see nelja päeva jooksul juba teine kord Eesti koondise mängu külastada. Reedel väisas ta ka Eesti - Soome kohtumist.

Orbani viibimist loožis märkas ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kes püüdis Orbani samuti pildile.

Parempoolse Fideszi esimees on varasemalt sattunud oma jalkaarmastuse tõttu sekeldustesse. Nimelt on ta raisanud palju avalikku raha jalka toetamiseks. Näiteks lasi ta ehitada hiigelstaadioni 1800 elanikuga Felcsuti linna, kus ta ka ise elas ning mille linnapea on tema lapsepõlve sõber. Uue staadioni sa ka Budapest ning kopsakaid toetuseid jalgpalliklubid.