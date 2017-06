FOTO | Jalgpallikoondis kutsus suure fänni Luule Komissarovi õhtusöögile ning Klavaniga särke vahetama

Eesti jalgpallikoondis tegi teisipäeval ilusa žesti, kui sinisärkide suur fänn, näitleja Luule Komissarov õhtusöögile kutsuti ning temaga särke vahetati.

"Te pole mitte ainult võrratud sportlased palliplatsil, vaid ka tõeliselt südamlikud, lõbusad ja intelligentsed inimesed eraelus! Nagu pildilt näha, siis õhtu lõppedes vahetasime vastastikuse austuse ja lugupidamise sümboolse žestina omavahel mängusärgid mu absoluutse lemmikmängija ja koondise kapteni Ragnar Klavaniga. Muideks, see on see sama särk, milles ma tegin kaasa oma elu esimese ametliku jalkakohtumise," kirjutab Komissarov oma Facebooki lehel.

Kõigele lisaks on vutimeestel sel aastal eriline motivatsioon koondises värav lüüa - nimelt lubas armastatud näitleja igale 2017. aastal värava löönud koondislasele kinkida enda kootud isetormavad sokid.