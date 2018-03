Floral on uus treener leitud, kuid allkirju pole

FC Flora jalgpalliklubil on üheksa päeva aega, et teatada Euroopa jalgpalliliidule (UEFA) Pro-litsentsiga peatreeneri nimi, kes hakkab Jürgen Henni kõrval meeskonda juhendama.

Meenutuseks, Henn omab UEFA A-litsentsi, mis pole eurosarja jaoks piisav.

Flora presidendi Pelle Pohlaku sõnul saab avalikkuse ees kõik selgeks järgmise nädala lõpuks.

"Midagi ähmast ei ole," lisab Pohlak. "Treener on olemas, aga jalgpallis on nii, et kui allkirju lepingul pole, siis ei saa öelda, et on 100%," lisas ta ning täpsustas, et kindlasti ei ole selleks meheks Pro-litsentsi omav klubi spordidirektor Norbert Hurt.

Loe artikli täisteksti Õhtulehest.