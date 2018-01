Flora värske peatreener: päevas kulub jalgpallile 10–12 tundi

Henn on abitreenerina olnud Flora kahe viimase tiitlivõidu juures. Kui senine juhendaja Arno Pijpers otsustas eelmisel aastal, et järgmiseks hooajaks ta Eestisse ei naase, langes klubi juhtide liisk just Hennule.

„Otsustasin riskida ja mingis mõttes pea pakule panna,” tõdeb Henn lõbusalt oma uue ameti kohta. „Võib-olla olnuks hea veel abitreenerina tiksuda, kuid see on hea koht ja võimalus, kus õppida.”

Laiemale publikule on Hennu nimi küll võõras, kuid juhendajana on tema ambitsioonid suured. Viljandis sirgunud ja sealt Tallinnasse tulnud nüüdse peatreeneri mängijakarjäär lõppes põlvevigastuste tõttu varakult. Aga kuna hing ihkas tagasi murule, sai juba aastaid tagasi alguse tema treenerikarjäär.