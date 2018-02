Flora väravavaht läks laenulepingu alusel aastaks Pärnusse

Pärnu Vapruse jalgpallimeeskond annab oma kodulehel teada, et nendega on aastase laenulepingu alusel liitunud FC Flora väravavaht Richard Aland.

23-aastane SK 10 kasvandik Aland on Florat esindanud 23 Premium liiga kohtumises ning tulnud nende ridades kahel korral Eesti meistriks. Eesti U21 noortekoondises on Aland mänginud 12 mängu.

Vapruse peatreener Indrek Zelinski: "Mul on väga hea meel Richardi liitumise üle meie meeskonnaga. Richardi liitumine käesolevaks hooajaks Vaprusega on kui ühe olulise pusletüki paika panemine, et tervikpilt näeks välja ideaalne. Suurepärane väravavaht, kes lisab kvaliteeti nii treeningutel, kui võistluselt!

Richard Aland: "Mul on hea meel Pärnu Vaprusega liitumise üle. Tegemist on noore ja tahtmist täis meeskonnaga, kes sai eelmine hooaeg Premium liigas hea karastuse. Ootan huviga eelseisvat hooaega ja annan omalt poolt kõik, et meeskonnana realiseeriksime oma oskused maksimaalselt ja annaksime fännidele põhjuse rõõmustamiseks!"