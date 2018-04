Flora teiseks peatreeneriks tõusev Pijpers: mul polnud raske klubile abikätt ulatada

Arno liitub meeskonnaga hooaja keskel, kui kodusest liigast pool on seljataga ning ees ootavad mängud Euroopa liigades. “Mõistagi on põhirõhk Euroopa mängudel, et eelmise aasta tulemust parandada. Läinud aasta oli euromänge silmas pidades tegelikult suur samm edasi. Kuigi tulemus polnud ideaalne, oli mängupilt tegelikkuses väga okei,” ütles ta.

Meeskonna käekäiguga on Arno end pidevalt kursis hoidnud. “Ma ei vaata küll kõiki mänge otsast lõpuni, see on aktiivsete treenerite töö, aga olen end kursis hoidnud ning rääkinud mängupildist üldiselt. Minu jaoks on oluline teada, kuidas meeskonnal läheb.”

Klubi presidendil Pelle Pohlakul on hea meel, et meeskonnaga liitub juba neile tuttav treener. “Mul on hea meel, et Arnoga eelmisel aastal alustatud koostöö saab juba jätku. Tema kogemused ja silmaring toovad klubile teadmised, mida tuleb kasutada parimal vōimalikul moel,” kommenteeris klubi president.