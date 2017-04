Flora sangariks tõusnud Lepistu: meie keskkaitsjad on nagu üks töökindel Saksa auto

Eesti jalgpalli Premium liiga reedeses suurmängus FC Flora eest FCI Tallinnale kohtumise ainsa värava löönud Brent Lepistu sõnul on florakad hoolimata hooaja võbelevast algusest tänavu tiitlipretendendid.

Kuigi Flora kaotas hooaja avapaugu ehk superkarikafinaali samale vastasele koguni 0:5, siis liigamängus suudeti end kokku võtta ning võõral väljakul tabelisse ääretult magusad kolm punkti kirjutada.

"Ma arvan, et nagu sünnipäevalaps treener ütles, siis see oli omamoodi test meile," võttis Lepistu 1:0 võidumängu Infoneti üle kokku. "Ma arvan, et kui kaks mängu jääb esimese ringi lõpuni, siis võin öelda, et oleme kindlasti tiitlipretendendid."

Reedeõhtuses heitluses tõi Florale edu hea taktikaline plaan. "Hoidsime liinide vahed hästi kompaktsed. Infonet küll valdas palli, aga nagu me tänapäeval teame, siis palli valdamine ei maksa midagi. Esimene poolaeg oli asi kontrolli all, teisel poolajal vajusime natuke liiga ära, natuke ohtlikuks läks. Aga pidasime vastu!" rõõmustas 24-aastane Lepistu.

Flora on järjest võtnud viis võitu, kusjuures igal korral on hooaja alguse murelaps kaitseliin suutnud teha nullimängu. "Ma arvan, et ühe mehe nimi ütleb enda eest - üks Tamm [Joonas] on meil seal ja [Madis] Vihmann on samuti suur Sangaste mees. Need mehed on tõesti nagu üks töökindel Saksa auto, nende peale võib loota," kiitis keskväljamees oma tiimi keskkaitsjaid.

Kas Flora sedavõrd tugev hooaja algus on ka üllatus olnud? "Ma ei ütleks, et üllatus, aga üllatus on see, et teised meeskonnad on natuke sel hooajal natuke omalt poolt ära andnud," lisas Lepistu.