Flora sakutas FCI-d ja kasvatas edu tiitlikaitsja ees 15 punktile

Tallinna FC Flora alistas Eesti jalgpalli Premium liigas FCI Tallinna 3:0, kasvatas enda võiduseeria kümnemänguliseks ja kasvatas liidrina edumaa tiitlikaitsja FCI ees juba 15 punktile.

FCI-le sai saatuslikuks lubamatult suur lihtsate eksimuste hulk, millest Flora külmavereliselt tulu lõikas. Nii andis külaliste raudvara Aleksandr Dmitrijev 37. minutil lapsiku valesöödu - Rauno Sappinen lükkas palli Zakaria Beglarišvilile ja grusiin avas skoori. 62. minutil jäi Michael Ofosu-Appiah lootusetult aeglaseks ja pehmeks kaitsetegevuses ning Sappinen kasvatas Flora eduseisu. Veidi hiljem lõpetas Martin Miller kauni vasturünnaku ja vormistas lõppskoori.

Flora võidunumbrid võinuks olla veelgi suuremad, sest avapoolajal tabas latti Gert Kamsi karistuslöök ja teisel Appiahi järjekordse apsaka järel Beglarišivili.

Hooaega viigi ja kaotusega alustanud Flora on seejärel alistanud kõik kümme vastast - kusjuures üheksas neist on hoitud oma seljatagune puhtana! Kui Tallinna Levadia homme Tartu Tammekast jagu saab, taastub tabelitipus kaksikvõim.

Kuna Narva Trans alistas täna 3:0 Pärnu Vapruse, langes FCI pingerivis viiendaks. Tiitlikaitsjal on 12 mänguga koos 17 punkti ehk koguni 15 silma Florast vähem - tiitlikaitsmine näib juba üsna võimatu ülesandena.

Puštov: Flora tegi meie elu raskeks. Pijpers: läheme järjest paremaks

Peatreenerite mängujärgsed kommentaarid.

Aleksandr Puštov (FCI): "Jah, tegime palju vigu ja see viis lõpuks suure kaotuseni. Aga pean ütlema, et suur osa meie eksimustes oli ka Flora heal ja agressiivsel tegutsemisel. Pidime olude sunnil proovima kolmemehelist kaitseliini - nägin rünnakute algatamises ka palju positiivset, kuid kahjuks ei suutnud me väravani jõuda. Tiitli kaitsmine on teoorias veel võimalik, järelikult jätkame me selle eesmärgi nimel võitlemist."

Arno Pijpers (FC Flora): "Vastase uus taktika tegi meie elu raskemaks. Kui sain teada nende koosseisu, kutsusin kohe kokku uue koosoleku. Avapoolajal ei suutnud me kõike soovitut veel ellu viia, kuid vaheajal saime teha vajalikud muutused. Tegelikult pidanuks me lööma veel väravaid - kogenum meeskond lõpetanuks selle mängu ära kiiremini. Aga peamine, et tegutsesime väga organiseeritult - sellega olen äärmiselt rahul. Meil on veel palju tööd teha, aga läheme järjest paremaks."