Flora sai euromängudeks väärt täiendust

Pärast pooleaastase laenulepingu lõppu eile Rootsis esimest korda FC Flora särki kandnud Rauno Sappinen teatas, et jääb klubisse vähemalt euromängudeks.

Flora pidas Stockholmis sõprusmatši sealse AIK-ga, kellele kaotati vastaste suurepärasest kauglöögist 0:1.

"Hetkel on plaan, et vähemalt euromängudeni jään Floraga ja siis vaatab jooksvalt edasi," lubas ta Soccernet.ee-le. Floraga seob teda leping 2020. aastani.

"Töö käib ja pakkumistest teavad teised inimesed paremini. Ise tahaksin mängida ja võtsin otsuse lähtuvalt sellest, et saada minuteid. Igale poole ma alla ei kirjuta ja esmatähtis on mänguaeg." Selle aasta esimese poole veetis 22-aastane Sappinen laenul Belgia esiliigas, ent ei saanud seal tohutu ründajate konkurentsi tõttu peaaegu üldse mänguaega.

Ründaja ei välistanud, et jääbki Eestisse kuni hooaja lõpuni. "See on variant, aga eesmärk ja plaan on ikkagi välismaale minna."

Flora alustab oma Meistrite liiga mänge Beer Sheva Hapoeli vastu 10. juulil A. Le Coq Arenal.