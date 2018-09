Flora peatreener põhiväravavahi puudumisest: otsad on lahtised, ta ei treeni hetkel meiega

Henn avaldas, et Toom, kes teisipäevases karikamängus Flora fännidega raksu läks, pole omal soovil sel nädalal rohkem meeskonnaga trenni teinud.

"Otsad on lahtised. Teda praegu meeskonnaga ei ole. Ei oska üldse ette näha, kuidas see seis laheneb. Tahaks endagi jaoks võimalikult kiiresti asjad selgeks saada. See ei ole meeskonnale hea, kui selline asi venib," rääkis Henn ajakirjanikele pärast 2:2 viiki Tallinna Kaleviga.

Henn kinnitas, et Flora meeskonnal on sel nädalal olnud paar kohtumist fännidega, kus mõlemad osapooled suud puhtaks rääkisid. Paraku mõlemat leeri rahuldava lahenduseni ei jõutud. "Seal toimus mõlemapoolne arutelu. Räägiti südamelt asjad ära. Paraku ei saadud sada protsenti klaaritud," lisas Henn.

Delfi on püüdnud olukorra selgitamiseks tabada ka Toomi ennast, kuid tulutult.

Foto: Priit Simson

Kuigi kaks väärtuslikku punkti läksid täna kaotsi, ei olnud Hennil meeskonnale suuri etteheiteid. Kohtumise kõik väravad löödi teisel poolajal. Flora viis 54. minutil juhtima Gert Kamsi karistuslöögile pea vahele pannud Madis Vihmanni, kuid Kalev viigistas nurgalöögist kaks minutit hiljem. Viimased kaks väravat sündisid penaltitest - Zakaria Beglarišvili realiseeris 11 meetri karistuslöögi 78., Hannes Anier Kalevil neljandal üleminutil.

"Punktide kaotusega rahule ei saa jääda, aga mäng oli esimene poolaeg kindlasti meie kontrolli all. Tekitasime võimalusi, aga sisse ei löönud. Jalgpallis on alati nii, et kui üks meeskond võimalusi ära ei kasuta, hakkab teine seda tunnetama," rääkis Henn.

"Teine poolaeg oli korraks pärast Kalevi viigiväravat närvilisem ja lahtisem, aga saime mängu sisse ja lõime uuesti värava. Kalevil ei paistnud neid momente kuskilt, väravavaht meil palju tõrjeid ei teinud."