Flora peatreener Henn võttis pronksmedali kohe kaelast: kehva koolipoisi tunne on

"Kehva koolipoisi tunne on. Ootan juba järgmist aastat, et seda paremini alustada," rääkis Henn Delfile pärast galat. "Siiski ei saa ka seda aastat päris ära unustada, vaid siit tuleb kaasa võtta need asjad, mis meile saatuslikuks said ja need ära parandada."

Flora koguneb pärast puhkust ühistreeningule 17. detsembril. Aastalõputurniiri Premium liiga mängud peetakse 29. ja 30. detsembril. Jaanuaris testitakse veel vormi traditsiooniks saanud Taliturniiril Lilleküla sisehallis, misjärel mängitakse jaanuaris ja veebruaris võõrsil tugevate Šveitsi ja Norra klubidega: FC Winterthuriga, FC Zürichiga, Joonas Tamme koduklubi Sarpsborgiga ja Nikita Baranovi tööandja Sogndaliga.

Mängud Šveitsi klubidega leiavad aset vastavalt 23. või 24. ja 26. või 27. jaanuaril. Sarpbsborgiga kohtutakse Norras 16. veebruaril, Sogndaliga Eesti Vabariigi sünnipäeval 24. veebruaril.

Henn kinnitas, et meeskonda ootavad kindlasti ees muutused: "Mingil määral kindlasti muutub. Hetkel ei oska veel öelda, kes ja kuhu lahkuvad, aga eeldan, et mõningaid lahkujaid on."

Teiste seas otsib klubi uut mängupaika grusiinist keskväljamootorile, sel hooajal 30 väravat kõmmutanud ja täna Premium liiga parimaks mängijaks tunnistatud Zakaria Beglarišvilile, kel Floraga lepingut veel üks aasta järel. Kui suurt mõju võib grusiini lahkumine avaldada Flora mängupildile?