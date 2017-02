Täna Rock Cafes toimunud traditsioonilisel jalgpalli Premium liiga hooaja avamisüritusel loositi muuhulgas ka karikavõistluste veerandfinaalpaarid. Keskse paarina lähevad vastamisi kaks kõige tugevamat konkurentsi jäänud võistkonda, Nõmme Kalju ja FCI Tallinn.

Kalju ja Infoneti omavaheline kohtumine muudab märksa ärevamaks ka FC Flora olukorra - nimelt peavad eelmisel liigahooajal neljanda koha saanud florakad euromängudele pääsemiseks lootma, et karika võidaks üks kolmest nendest eespool lõpetanud meeskonnast.

Kuna Levadia on juba võistlustelt välja langenud, ongi Flora ainsateks õlekõrteks just Kalju ja Infonet. Nende omavaheline kohtumine veerandfinaalis tähendab aga seda, et finaalis mängib vähemalt üks selline võistkond, kes saaks võidu korral Flora asemel hoopis ise pääsme Euroopa liigasse.

Evald Tipneri karikavõistluste veerandfinaalpaarid:

Viljandi JK Tulevik - Tartu JK Tammeka

Narva United FC - FC Kuressaare

Nõmme Kalju FC - FCI Tallinn

JK Tallinna Kalev - Paide Linnameeskond