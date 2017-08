Flora mängu ajal pingilt minema saadetud Pijpers: ütlesin kohtunikule ainult "f**k off" - miks mind ära saadeti?

FC Flora sai jalgpalli Premium liigas reedel ülimagusad punktid, kui kodus võideldi end Viljandi Tuleviku vastu välja 0:2 kaotusseisust ning saadi Brent Lepistu üleminuti tabamusest kirja 3:2 võit.

Tulistest momentidest tulvil kohtumises - näiteks ei pruukinud Flora 2:2 viigivärava ajal pall tegelikult üle väravajoone käia - sai tembuga hakkama ka florakate peatreener Arno Pijpers, kes mõned minutid enne lõppu kohtunikega tülli läks ning seetõttu pingilt minema saadeti.

"Tänapäeval kuuleme kõike - saime teada, et kohtunikud kavatsevad mängule vaid kolm lisaminutit anda. Seepeale ma ütlesin: f**k off, kolm minutit ei ole piisav!" vastas hollandlane ausalt.

"Siis ütles ta ainult "ahh", mille peale ütlesin ka mina: "ahh, f**k off". Ta ütles mulle sama tagasi ning mind saadeti minema."

Tähelepanuväärsel kombel lisas kohtunikebrigaad kohtumisele lõpuks viis minutit, mille jooksul Flora ka võiduvärava lõi.

"Kui näiteks Hispaanias treenereid selliste asjade eest minema saadetakse, siis tuleks seal kõik treenerid igas mängus ära saata," pidas Pijpers oma "punast kaarti" liiga kergekäeliseks. "Ma tõesti vabandan, kui "f**k off, kolm minutit?" on väga halb, aga minu meelest peaks kohtunikel natuke paksem nahk olema. Kui ma Hollandis niimoodi kohtunikule ütlen, läheb elu edasi."

Võiduvärava löönud Brent Lepistu sõnul oli tema tabamuse taga ülikõva tahtmine. "Ma läksin viimasesse olukorda ainult selle mõttega, et ma pean selle ära lööma, siin pole varianti. Olen kapten ja pean selliste asjade eest vastutama. Õnneks suutsin ära realiseerida."

Lepistu suure tahte põhjuseks oli tõsiasi, et mõlema Tuleviku värava juures sai avapoolajal just tema peale näpuga näidata. "Me ei olnud alguses kõige rohkem fookuses, kõige rohkem mina ise. Keerasin seal kaks jama kokku, kindlasti õppetund mulle. Mäng on selline, et 90 minutit ja selle aja jooksul on aega on jamasid ära parandada. Täna sain sellega hakkama."