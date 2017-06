Flora loodab eurosarja needuse murda Austria treeninglaagri abiga

22 euroooaja joksul vaid korra esimesest vastasest kaugemale jõudnud FC Flora jalgpalliklubi üritab needust murda tavapärasest tõsisemalt mänguks valmistumisega.

Flora peatreener Arno Pijpers kinnitas Soccernetile, et juba selle nädala lõpus sõidetakse treeninglaagrisse Austriasse.

"Valmistume nagu tavaliselt, aga sel viisil, et juba pühapäeval lendame Austriasse. Siis on meil kaks päeva, et seal treenida ja kolmapäeval läheme sealt Sloveeniasse, kus me mängime. Meil on seega midagi lisaks võrreldes tavapärasele," rääkis Pijpers pärast eilset sõpruskohtumist Stockholmi AIK-ga, mille Flora 2:0 võitis.

58-aastane hollandlane kiitis seejuures oma tööandjat, sest väga kärmelt leiti head hotellid ja treeningväljakud. "See on klubi poolt väga professionaalselt organiseeritud," lausus ta, "transpordiga on ka kõik okei - lahkume pühapäeva õhtul ehk esmaspäeva hommikul saame puhata ja pärastlõunal juba treenida. Proovime teha midagi natuke erilisemalt, kuid üritame ka oma rütmi säilitada," lisas Pijpers.

Flora võtab UEFA Euroopa liiga 1. eelringi avamängus järgmisel neljapäeval mõõtu Sloveenia klubilt FK Domžale.