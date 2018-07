Flora lõi kõrbes küll värava, ent jäi kahe mängu kokkuvõttes siiski rongi alla

Flora: Mait Toom, Gert Kams, Madis Vihmann, Jürgen Lorenz, Kevin Aloe, Rauno Alliku, Aleksandr Dmitrijev, Mihkel Ainsalu (57. German Šlein), Frank Liivak (46. Maksim Gussev), Markus Poom, Rauno Sappinen.

Enne mängu:

Beer-Sheva linn asub Iisraeli lõunaosas Negevi kõrbes, kus õhutemperatuur kerkib suvel pea iga päev 35 kraadini, samal ajal paistab lauspäike ning sajuvõimalus on minimaalne.

Flora sõidab Iisraeli avamängu 1:4 kaotuse järel ning kuigi edasipääsuvõimalused on kahanenud minimaalseteks, loodavad florakad eurosarjas oma au päästa ning vähemalt kordusmatšis kõva lahingu anda.

“Mõistagi on meie eesmärgiks näidata paremat mängu, seda nii mänguliselt kui ka tulemuslikus mõttes ning teisalt parandada ka oma mängu kogu eesolevat hooaeg silmas pidades,” vahendab Flora esimese peatreeneri Jürgen Henni sõnu klubi kodulehekülg. “Esimese mängu tulemus oli meie jaoks ilmselge pettumus. Vastane mängis väga efektiivselt ning meie ei suutnud oma võimalusi ära kasutada. Neli väravat on kahtlemata liiga palju ja see näitab, et peame vaeva nägema,” lisas ta.

Teine peatreener Arno Pijpers tõi samuti välja, et me ei mänginud avakohtumises oma potentsiaali välja. “Me mängisime väga tugeva vastase vastu, kuid mängisime kindlasti alla oma võimete. Liiga palju tuli sisse individuaalseid eksimusi ja ma arvan, et ka see oli üks eelmise mängu tulemuse põhjuseid,” selgitas ta. Kui küsiti vastase taseme ja võimaliku edu kohta euromängudes, tõdes hollandlane, et tegemist on äärmiselt võimeka meeskonnaga, mida teati ka varasemate mängude põhjal. “Varasemad hooajad on seda näidanud ja julgen arvata, et tegemist on meeskonnaga, kes võimeline eelringidest palju kaugemale jõudma,” ütles ta.

Meeskonna kaptenilt Gert Kamsilt uuriti aga Iisraelis valitseva kuumuse kohta. “Me oleme kaks päeva saanud siin sellega harjuda ja tegelikult on meil Eestis praegu sarnane ilm,” muigas Kams. “Kindlasti pole see kerge, aga peame sellega toime tulema. Iga mäng algab 0:0 pealt ja tahame oma paremat mängu näidata. Kui suudame mängida terve mängu nii, nagu mängisime eelmisel nädalal teisel poolajal 20 minutit, võib kõike juhtuda."

Kohtumine Beer-Sheva linnas 16 000 inimest mahutaval staadionil algab Eesti aja järgi kell 20.00.