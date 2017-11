Flora kapten Brent Lepistu: Levadia tiimis oli liiga palju egosid

2017. aasta Eesti jalgpallimeistri FC Flora kapten Brent Lepistu arvates oli kolmandat aastat järjest hõbedale jäänud FC Levadias liiga palju egosid ning see pärssis konkurendi meeskonnamängu.

"Kui ma ausalt ütlen, siis tundus neil olevat tiimis natuke liiga palju egosid. Teame ka suurest jalgpallist, et kui ostad liiga palju egosid kokku, ei garanteeri see sulle tulemust. Nii palju, kui mina mänge nägin, tundus, et mõni mees pidas end liiga kõvaks vennaks," lausus Lepistu nimesid nimetamata.

Kuidas Floras sel hooajal egod maha suruti? "Me suutsime oma peas päris hästi asju kontrolli all hoida. Noore meeskonna puhul suudab treener nii palju rolli mägida, et ükski mees taevasse ei tõuse," sõnas Lepistu.

Eile tuli pommuudis, et kaks Tallinna tippklubi Levadia ja Infonet ühinevad. Mida sellest arvata? "Just kuulsin 20 minutit tagasi," ütles Lepistu Kadrioru staadionil pärast šampanjadušši ja karikaga juubeldamist. "Ütlen ausalt, ei oska hetkel isegi kommenteerida, kas see on Eesti jalgpallile hea või halb."

Enda tulevikust rääkides sõnas 24-aastane poolkaitsja: "Raske öelda, kas jätkan Floras. Seis on fifty-fifty. Tahaks teha sammu kõrgemale. Mõnes teises Eesti meeskonnas mind kindlasti ei näe. Flora on minu klubi ja jääb selleks."