Eesti jalgpallimeistrivõistluste nädalavahetuse keskses kohtumises tegid tiitlikaitsja FC Flora ning Narva Trans Sportland Arenal 0:0 viigi.

Nädala keskel tabeliliidriks kerkinud Flora andis nüüd juhohjad taas käest. Seitsme kohtumise järel on praegu 17 silmaga liidriks FCI Levadia. Flora on 16 punktiga teisel positsioonil.

Ühe kohtumise vähem pidanud Nõmme Kalju on 14 silmaga kolmas. Ka neljandal kohal oleval Transil on 14 punkti, kuid neil on võrreldes Kaljuga üks matš rohkem peetud.