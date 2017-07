Flora jalgpallurid elasid läbi pentsiku lennusegaduse

Eesti jalgpallis ei juhtu just tihti, et Esiliigas pallivad meeskonnad keset hooaega Kesk-Euroopas laagris käiksid. FC Flora U21 võistkond oli selles mõttes omamoodi teerajajaks - eelmine nädal veedeti Saksamaal ja Šveitsis, kus võeti mõõtu sealsete tipptiimide noortevõistkondadelt.

Teisipäeval võideti 7:1 Ragnar Klavani endise tööandja Augsburgi U17 tiimi, neljapäeval alistuti šveitslaste St. Galleni U21 võistkonnale 1:6 ning pühapäeval jäädi 0:2 alla Hoffenheimi U19 meeskonnale.

Hoolimata kahest kaotusest jäi florakate peatreener Joel Indermitte laagriga väga rahule. "Selline võimalus mängida selliste tipp-võistkondade järelkasvu vastu on hindamatu kogemus ja võimalus," rääkis Indermitte Delfile.

"Paljud meie mängijad on küll kogenud rahvusvahelisi kohtumisi noortekoondiste eest, aga mõndade jaoks olid need esimesed kogemused sellisel tasemel ja Flora U21 võistkonna jaoks oli see sellises koosluses esimene kord selliseid mänge pidada."

Kolm kohtumist kujunesid küllaltki eriilmelisteks. Kui Augsburgi vastu olid vastas florakatest aasta-kaks nooremad pallurid, siis Šveitsis ootasid eestlasi hoopis aasta-paar vanemad mängijad – sellest ka mõlema mängu võrdlemisi ühepoolsed skoorid. Alles viimases matšis Hoffenheimi vastu olid vastas omavanused mängumehed ning kohtumine oli kohe selle võrra pingelisem.

„Ilm oli meeletult palav ja tegu oli laagri viimase mänguga,“ selgitas Indermitte. „Poiste pingutus oli väga hea ning suutsime neid kaitses pidurdada. Omasime teisel poolajal kahte poolikut penaltivõimalust ning mitut head kontrarünnakut, kuid ei suutnud neid paraku realiseerida.“

Tagasi Eestisse suundudes ootas Flora pallureid ees aga omamoodi üllatus. „Läksime pühapäeva õhtul Münchenis lennujaama, kuid seal selgus, et meile oli väljastatud valed piletid – hoopis hommikusele lennule. Pidime siis ööseks Münchenisse jääma ning hommikul Helsingisse lendama, et siis pärastlõunal hoopis laevaga Tallinnasse jõuda. Kolmapäeval ootab juba kodune liigamäng ees,“ lisas Indermitte.