Flora jalgpallur on testimisel Šveitsi klubis, peatreener ei tea sellest midagi

Eesti jalgpallikoondise ja FC Flora keskkaitsja Joonas Tamm viibib alates eilsest testimisel Šveitsi esiliigaklubi Winterthuri juures.

Flora peatreener Jürgen Henn tunnistas pärast halliturniiri 2:1 võidumängu Levadia vastu, et ta täpselt ei tea, kus Tamm hetkel viibib, kirjutab Soccernet.ee. "Eks klubipoolne huvi on otsida talle esialgu mingit testimiskohta ja praegu ta kuskil on," märkis Henn. Sel teemal jäi kinniseks ka Flora spordidirektor Norbert Hurt, kes ei soovinud sihtpaika avalikustada.

Winterthuri klubi on aga ise oma Facebooki lehel juba Tamme tutvustanud kui mängijat, kes on keskkaitsja, aga võib mängida ka ründes. Tamm mängis Eesti koondise eest 2017. aasta teisel poolaastal kõigis kümnes mängus.