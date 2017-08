Flora ja Pärnu võõrustavad Balti liigas Leedu klubi

Tallinna FC Flora - Gintra-Universitetas

10. augustil kell 18:00 FC Flora Lilleküla väljakul (Asula 4c)



Flora läheb Leedu klubiga vastamisi 10. augustil, kui kell 18:00 pannakse pall mängu FC Flora Lilleküla väljakul.

Kohtumist vilistab Reelika Turi, abikohtunikud on Anni Koppel ja Jana Pipar.



Seni on Flora liigas pidanud kaks kohtumist, kui esimeses mängus alistati Kaunase Žalgiris 1:0 ning seejärel jäädi 1:2 alla Riia FS naiskonnale. Hetkel asub Flora kuue naiskonna seas neljandal kohal.