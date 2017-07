Flora ja Levadia tegid tulises mängus taas viigi

FC Levadia (rohelises) vs FC Flora.

Alles eelmises voorus omavahel 0:0 viiki mänginud FC Flora ja FC Levadia tegid taaskord viigi, kuid seekord nähti korralikku väravatesadu. Lillekülas toimunud matš lõppes skooriga 3:3.

Koduväljakul mänginud florakad asusid juhtima juba 3. minutil, kui tabamuse sai kirja Zakaria Beglarishvili.

Seejärel algas juba Levadia show: 19. minutil lõi värava Rimo Hunt, 33. minutil oli täpne Joao Neto Morelli ning 43. minutil Nikita Andrejev.

Florale päästsid viigi Madis Vihmanni 61. ja Rauno Sappineni 87. minuti väravad.

Teises tänases kohtumises alistas tiitlikaitsja FCI Tallinn võõrsil 4:1 Tartu Tammeka.

Tabelis hoiab endiselt esikohta Flora, kellel on koos 49 punkti. Levadia on 45 silmaga teine. Ühe mängu vähem pidanud Nõmme Kalju on 39ga kolmas ja FCI Tallinn 33ga neljas.