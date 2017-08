Flora ja Levadia mängivad täna karikasarjas

Täna toimub Evald Tipneri jalgpalli karikavõistlustel viis 1/16-finaali. Kahele kohtumisele saab kaasa elada otsepildi vahendusel.

Tallinnatv.eu teeb otseülekande põnevusmängust Kadrioru staadionil, kus FC Levadia võõrustab kell 18 Paide Linnameeskonda.

„Karikavõistlustel tõi loos meile taas vastase Premium liigast, seekord ootab ees kodumäng Paide Linnameeskonnaga. Ega midagi lihtsat oodata ei tasu. Laupäeval saime liigamängus küll võidu, kuid nüüd algab mäng taas nullist ning peame teistkordselt oma paremuse maksma panema. Eesmärgiks on võit ja koht järgmises ringis," ütles Levadia juhendaja Igor Prins.

„Oleme valmis raskeks ja võitluslikuks mänguks. Valmistudes karikamänguks Paide Linnameeskonnaga peame ühtlasi silmas pidama reedest Premium liiga kohtumist FCI Tallinnaga. Karikasarjas saab eesmärgiks olla vaid edasipääs,“ lisas ründaja Rimo Hunt.

„Oleme hetkel keerulises olukorras, meie viimase aja tulemused on valmistanud suure pettumuse kõikidele meie poolehoidjatele. Omaltpoolt soovin vabandada kõikide ees, kellele lähevad korda meie tegemised. Saame aru, et on viimane aeg end kokku võtta. Peame leidma eneseusu ja taastama oma võitlejahinge. Teeme endast oleneva, et teisipäeval anda korralik lahing,“ sõnas Paide juhendaja Vjatšeslav Zahovaiko.

„Peame taastama usu endasse ja tahte anda endast väljakul kõik. Kui suudame seda teha, siis on kõik võimalik,“ lisas kapten Andre Frolov.

Jalgpall.ee toob otsepildis huvilisteni mängu Ida-Virumaalt, kus II liigas palliv Narva United FC võõrustab Premium liigas esimesel kohal olevat Tallinna FC Florat. Mängu avavile kõlab Narva Fama staadionil kell 20.

„Narvas on mõned kogenud mängijad ning lisaks võtsid nad viimasest liigamängust puhkuse nii, et nad valmistuvad selleks mänguks korralikult. Meie oleme siiani karikas mänginud hea distsipliiniga ja tahame seda jätkata ka Narvas,“ ütles FC Flora abitreener Jürgen Henn.

„Karikasarja mängudes on alati tähtis mitte alahinnata vastast ning Narva sõidame ka täie tõsidusega. Soovime sealt tagasi tulla võiduga ja jõuda järgmisesse ringi,“ lisas mängija Markus Poom.

Lisaks otsepildis nähtavatele mängudele kohtuvad täna JK Narva Trans – Tallinna FC Levadia III (kell 18), FCI Tallinn – Anija JK ja Kohila Püsivus – Viljandi JK Tulevik (mõlemad kell 19).

Karikavõistlustel on selgunud üks kaheksandikfinalist, kui FC Kuressaare (EL) alistas pühapäeval III liigas palliva Kuusalu JK Rada 9:1.