Flora fännidega raksu läinud Mait Toom liitus Paide Linnameeskonnaga

Toom kaitses 11-kordse Eesti meisterklubi väravat aastatel 2012-2018 kokku 130 Premium liiga mängus ning tuli Floraga Eesti meistriks 2015. ja 2017. aastal. Eesti karikavõitjaks krooniti Toom aastatel 2013 ja 2016.

Mait Toom: „Mul on hea meel liituda noore ja väga perspektiivika meeskonnaga nagu selleks on Paide Linnameeskond. Loodan, et suudan meeskonnale pakkuda oma kogemusi ja oskusi täiel rinnal. Usun, et olen karjääris jõudnud teatud tasemele ja loodan, et siit algab uus ülesmäge minek ja taseme tõus. Tahan tänada Paide juhte, tänu kellele see klubi vahetus sai teoks. Ootan suure põnevusega hooaja ettevalmistuse algust ja uute meeskonnakaaslastega kohtumist!“

Lõppenud hooajal Premium liigas 20. mängus Paide Linnameeskonna väravat kaitsnud itaallane Andrea Liotti Järvamaa esindusklubis ei jätka.

Toom pidas Flora eest viimase mängu septembri lõpus karikavõistluste kaheksandikfinaalis, kus ta oma fännidega sõnelusse sattus ja neile keskmist sõrme näitas.