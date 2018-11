Flora ei vääratanud, meister selgub viimases voorus

Flora eest tegi kübaratriki Zakaria Beglarišvili, kelle väravad sündisid 17., 38. ja 52. minutil, viimane neist penaltist. Viljandi auvärava eest hoolitses 89. minutil Gustav-Hendrik Seeder.

Teises mängus purustas Tartu Tammeka kodus 6:1 FC Kuressaare.

Kell 16 võõrustab Narva Trans FCI Levadait.

Nädala pärast toimuvas viimases voorus kohtub Nõmme Kalju Transiga ja Flora Levadiaga. Võrdsete punktide korral tuleks meistriks Kalju.

Lisaks jääb viimase vooru otsustada, kes on tänavuse hooaja parim väravakütt, sest nii Beglarišvili kui ka Kalju snaiper Liliu on võrdselt kõmmutanud 30 väravat. Roman Debelko (Levadia) arvel on 27 tabamust.