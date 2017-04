Flora ei lasknud Tammekal end üllatada

Jalgpalli Premium liiga neljanda vooru viimases kohtumises alistas FC Flora Sportland Arenal Tartu Tammeka 4:0.

31. minutil viis Flora juhtima Zakaria Beglarišvili, 43. minutil sepistas tartlane Jürgen Lorenz omavärava. 60. minutil sai jala valgeks Rauno Alliku ja lõppskoori vormistamise au jäi 78. minutil Mihkel Ainsalule.

Liigatabelis jätkab Flora 8 punktiga kolmandal kohal. Kaks esimest klubi, FC Levadia ja Nõmme Kalju on kogunud 10 silma. Tammeka on 5 punktiga kuues. Neljas on Narva Trans (7), viies tiitlikaitsja Tallinna FCI (6).