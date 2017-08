FCI uus peatreener Rogic: Eesti jalgpalliliigas on palju asju, mida võiks parandada

Jalgpalli valitsev Eesti meister Tallinna FCI vahetas hiljuti peatreenerit ning uueks juhendajaks on serblane Aleksandar Rogic.

Kuigi Rogicil on palju kogemust erinevates liigades, siis tegelikult polnud raske serblast siia meelitada. "See ettevõtmine on minu jaoks väga suur väljakutse. Minu arvates ei ole Eesti jalgpalliliiga liiga väike, kuigi kahtlemata on palju asju, mida võiks siin parandada," ütles Rogic ERR-ile. "Ma tõesti loodan ja usun, et aja ja aastate jooksul muutume me paremaks, aga seda ma ei saaks öelda, et siinne jalgpall on minu jaoks liiga väike."

"Just sellepärast otsustasingi ma just siin oma peatreenerikarjääri alustada," lisas ta.