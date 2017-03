Üleminekuakna viimasel päeval sõlmis Tallinna FCI lepingu Alexander Tumasjaniga, kelle vend Sergei on sama klubi esindamas juba kolmandat hooaega.

"Olen väga õnnelik FCI-ga liitumise üle! Mind on koheldud väga hästi ja paljude kuttidega olen eelmisest aastast saadik tuttav olnud. Ootan väga võimalust end ka platsil näidata ning annan endast kõik, et olla klubile kasulik. Sulandumine kollektiivi palju aega ei võta, sest õhkkond FCI’s on suurepärane!" ütles Tumasjan FCI kodulehele.

Tumasjan sündis 1992. aastal Sotšis. Ta on mänginud sellistes klubides nagu Novotšerkasski MITOS, FC Rostov ja Sotši Žemtšužina. Alexander pidas Soome Veikkausliigas Pietarsaari Jaro FF ridades 24 mängu. Tema viimaseks klubiks oli Tornion TP-47.

2014. aastal mängis Alexander kahes kohtumises Armeenia rahvuskoondise eest Alžeeria ja Saksamaa vastu.