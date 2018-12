FCI Levadia sai ainsa Eesti klubina FIFA-lt kümnete tuhandete eurode suuruse rahasüsti

Mirantšuk oli mäletatavasti 2016. aastal Moskva Lokomotivist just Levadia meeskonnas laenul ning Venemaa suurklubisse naastes mängis ta ennast ka kodumaa koondisesse.

FIFA poliitika kohaselt jagatakse rahalisi toetusi nendele klubidele, kelle mängijad käivad MM-finaalturniiril. Selle süsteemi abil said seekord toetusi 416 klubi üle kogu maailma, kusjuures ei arvestatud mitte ainult seda klubi, kelle ridadesse pallur MM-i ajal kuulus, vaid ka neid klubisid, keda ta oli eelmise kahe aasta jooksul esindanud. Nii sai tulu ka Levadia.

Summa sõltub sealjuures sellest, kui kaugele koondis finaalturniiril jõuab, kuid mängija mänguminutid ei ole olulised. Mirantšuk kuulus küll Venemaa mängudes pingile, kuid platsile ta ei pääsenudki.

"Eesti jalgpallile on see märkimisväärne hetk - isegi meie meistrivõistlustel võib osaleda mängija, kes on võimeline jõudma rahuskoondisega MM-finaalturniirile," sõnas Levadia spordidirektor Sergei Pareiko venekeelsele ERR-ile.

Euroopast sai toetusi 30 erineva riigi klubid, Levadia oli sealjuures ainus Balti riigi meeskond. Kokku jagati FIFA poolt sel viisil välja 209 miljonit dollarit, kõige suurema summa - pisut üle viie miljoni dollari - riisus kokku Manchester City.

