FCI Levadia pikendas Igor Morozoviga lepingut

Tallinna FCI Levadia jalgpallimeeskond teatas, et on sõlminud keskkaitsja Igor Morozoviga uue 1+1 aastat kehtiva lepingu.

FC Levadia kasvandik Morozov pidi eelmise hooaja ränga põlvetrauma tõttu sisuliselt vahele jätma. Premium Liigas pääses ta väljakule üksnes 12 minutiks, tulles 4:0 võidumängus Pärnu JK Vapruse vastu vahetusest väljakule. Lisaks osales ta esindusmeeskonna rivistuses Evald Tipneri karikavõistluste kohtumises Kohtla-Järve JK Järvega ning lõi seal kaks väravat. Veel kuulus Morozov viiel korral Esiliigas FC Levadia U21 meeskonna põhikoosseisu.

"Eelmine aasta oli minu jaoks väga raske kuna vigastusest paranemine toimus küllaltki vaevaliselt. Tahan tänada kõiki inimesi ja kogu FC Levadia klubi, kes minusse uskusid, mulle toeks olid, aitasid vigastuse välja ravida ning tippjalgpalli tagasi pöörduda," ütles Morozov. "Ootan ärevusega algavat hooaega! Tahan väga jälle jalgpalli mängida ning anda meeskonna heaks maksimumi, et suudaksime meile seatud eesmärgid saavutada."

FC Levadia spordidirektor Sergei Pareiko lisas: "Mul on väga hea meel, et Igor on vigastusest tervenenud ning saab koos meeskonnaga uueks hooajaks valmistuda. Vaatamata aastasele pausile on meil Igori osas väga suured ootused - ta on kogu FCI Levadia meeskonna jaoks ülimalt oluline mängija."