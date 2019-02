FCI Levadia keskpoolkaitsja taasliitub Viljandi Tulevikuga

Alex Roosalu siirdus 2018. aasta jalgpallihooaja lõppedes koduklubi juurde tagasi ja tegi seal peaaegu täismahus kaasa hooajaeelse ettevalmistusperioodi. Klubide kokkuleppel naaseb mees nüüd aga uue laenulepinguga Tuleviku koosseisu.

Neljapäeval 7. veebruaril meeskonnaga Viljandis liitunud Alex Roosalu jäi möödunud hooajaga rahule. “Võin selle kõhklemata kordaminekuks lugeda. Hea oli Viljandis olla, hea oli ka koduklubi juures käia, aga tõesti hea tunne on taas kollane särk selga tõmmata. Meeskond on tuttav, linn armsaks saanud ja ootan hooaja algust mõnusa ärevusega,” kommenteeris ta.

Peatreener Sander Post kinnitas, et Roosalu jätkamisest Viljandis oli ta huvitatud juba enne mulluse hooaja lõppu. “Alex on külmavereline ja keskendunud mängija. Noor, potentsiaalikas ja kompromissitu nii treeninguil kui mängus,” kõneles Post. “Mul on hea meel, et Levadia klubi kontoriga ning Alexiga ühel lainepikkusel oleme ja ta taas meie meeskonda esindab.”

Mullu kerkis Roosalu Sander Posti juhendamisel Viljandi võistkonna üheks kindlamaks põhitegijaks. Ta mängis Viljandi eest kõrgliigas 29 kohtumises 36-st võimalikust ning sai kirja 2245 mänguminutit. Tuleviku särgis jookseb mees väljakule juba tänaõhtuses treeningmängus Tallinna Kalevi vastu.