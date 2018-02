FC Flora uueks keskkaitsjaks on juba karjääri sisuliselt lõpetanud tartlane?

Eesti jalgpalli meistermeeskonna FC Flora eest tegi eilses treeningmängus Helsingi HJK vastu kaasa seni Tartu Tammekas mänginud keskkaitsja Jürgen Lorenz.

Sealjuures ei plaaninud 24-aastane Lorenz üldse algaval hooajal platsile tulla ning mõtles hoopis karjääri lõpetamisele.

"Tore on ikka palliplatsil tagasi olla. Tempo oli hea, HJK on kvaliteetne sats - sai ikka kopsu kokku joostud. Väga hea emotsioon on," rääkis ta 1:1 viigimängu järel Soccernet.ee-le.

Florasse jõudmisest rääkis Lorenz: "Tulin neljapäeval siia. Olen teinud kaks pallitrenni. Enamus mängijaid tean varasemast ja mind on hästi vastu võetud. Siin on professionaalne keskkond ja olen rahul selle kogemusega." Floraga treenib ta veel nädala, enne kui otsuseid langetama hakatakse.

Kuigi Tammekaga ei ole Lorenz tänavu treeninud, on ta end individuaalselt vormis hoidnud. "Varem plaanisin jalgpalli tipptasemel mängimise lõpetada, aga nüüd tekkis selline võimalus ja miks mitte sellest kinni haarata," ütles ta.

Tammeka eest on Lorenz Premium liigas alates 2012. aastast teinud kaasa 176 mängus ja löönud kuus väravat.