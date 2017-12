FC Flora kapten siirdub välismaale?

Lõppenud hooajal FC Flora Eesti jalgpallimeistriks aidanud poolkaitsja Brent Lepistu võib siirduda Norra kõrgliigasse.

Nimelt käis Lepistu eelmisel nädalal testimisel Norra liiga seitsmenda klubi Kristiansundi juures, kus pallib hetkel ka teine endine florakas Nikita Baranov. Klubi peaks otsuse tegema nädala lõpuks, võimalik diil saab selgeks ilmselt tuleva nädala alguseks.

Lisaks 24-aastasele Lepistule käis Kristiansundis veel teinegi Eesti koondislane - väravavaht Andreas Vaikla, kes kuulus lõppenud hooajal Soome tippsatsi Mariehamni koosseisu.

Flora kapteni Lepistu leping klubiga on värskelt lõppenud ning klubi on mehele ka uut diili pakkunud - nüüd on mängijal aasta lõpuni aega, et otsustada, kas tahta välismaale siirduda või Floras karjääri jätkata.

Lõppenud hooajal tegi Lepistu Flora särgis suurepärase hooaja, saades Premium liigas kirja 32 mängu ja üheksa väravat. Sealjuures osutus suur osa tema tabamustest lõpuks ülioluliseks - mitmel korral päästis ta lõpuminutitel Florale kas viigi või võidu.