FC Flora jätkab senise peatreeneriga, tagasi oodatakse Enar Jäägerit

Kui vaadata esindusvõistkondadest kaugemale, siis oli samuti edukas aasta: korrastame hoolega klubi noortetöö poolt ja tegeleme aktiivselt kogukonna kasvatamisega. Need on kaks asja, millele peab tuginema FC Flora sportlik tulevik ja üldine olemus. Ka fakt, et Joonas Tamm on teinud Norras hea hooaja ja Euroopa Liiga grupifaasi jõudmise kaudu koguni ajalugu, on märkimist väärt. Samuti Rauno Sappineni tubli mäng Hollandis. Tema kohta meile otse antud tagasiside on paremgi veel kui asi kõrvalt vaadates tundub.

Ring saab täis siis, kui sammu edasi tegevate mängijate asemel tulevad koosseisu lisaks noorematele ka välismaalt naasvad kogenud pallurid. Ka see plaan on meil tegelikult konkreetselt paigas. Hooaega 2019 silmas pidades oleme juba öelnud Enar Jäägerile, et oleme temast peale vigastusest paranemist huvitatud.

Klubi jätkusuutlikkus on Eestis võimalik ainult kõikide tuluallikate hoolika ühendamisega. Klubis peavad liituma noortetöö tulud, omavalitsuse toetused ja riiklikud toetused sponsoritelt saadava raha ja sportliku edu pealt tekkivate tuludega. Jätkusuutlikkuse võtmeks on aga jalgpallurite mängijaõiguste eest saadava stabiilse tulu tekitamine. Oleme sellesse panustanud palju energiat. Kuigi praegu võib tunduda, et läbi mängijate plaanipärase välismaale viimise me vähendame oma konkurentsivõimet, siis tegelikult on vastupidi.