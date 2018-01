FC Flora abitreeneriks sai üllatusmees

Eesti jalgpallimeister FC Flora andis teada, et nende esindusmeeskonna uueks abitreeneriks on Joel Indermitte.

Indermitte juhendas viimased kaks hooaega Flora duublit ehk U21 meeskonda, ent lõppenud hooaja järel asendati ta Ats Sillastega. Nüüd on 25-aastane Indermitte mõnede nädalate pikkuse pausi järel Floras tagasi ning saanud värske ülesande uue peatreeneri Jürgen Henni parema käena.

“See on väga hea väljakutse! Hooaeg tõotab tulla huvitav, sest kaitsta meistritiitlit on alati palju keerulisem kui võita ning peame olema hästi valmis suvel toimuvateks euromängudeks,” sõnas Indermitte Flora kodulehele.

Kuigi uue treeneriduo näol on tegemist väga noore kooslusega, on nii Henn kui Indermitte klubi tegemistega pikka aega lähedalt seotud olnud. “Ma arvan, et meie tugevusteks on kindlasti töökus ja detailne asjadele lähenemine. Jürgen on näinud kõrvalt erinevate kogenud treenerite käekäike, mis on andnud talle hea kogemuse ning kuna paljud mängijad on ka minu käe alt duublist esindusse tõusnud, tunnen mängijaid hästi ja usun, et üheskoos suudame luua mängijatele hea keskkonna. Sellele kõigele aitavad kaasa ka Eesti parimad fännid ning klubipoolne toetus,” selgitas värske abitreener.

Indermitte lisas, et võistkond on hästi kokku mänginud ning valitseb hea kooslus noorte ja vanemate mängijate vahel, kes kõik on tahtmist täis teha järgmisi samme. “Minu ülesandeks on olla toeks ja abiks peatreenerile ja aidata mängijaid individuaalselt, et nad saaksid oma taset veelgi tõsta.

Lisaks andis Flora teada, et klubiga on liitunud teinegi uus treener – algaval hooajal Esiliiga B-s mängiva Flora U19 meeskonna peatreeneriks sai sel nädalal 36. sünnipäeva tähistav türklane Afsin Dalgic. Tegemist on UEFA B-litsentsi omava treeneriga, kes on asunud elama Eestisse. Afsin juhendas kuus aastat Türgi amatöörmeeskonda Seferihisar Spor ja juhib siiani selle klubi noortesüsteemi, lisaks oli ta Türgi kõrgliigaklubi Göztepe S.K. esindusmeeskonna skaut. Dalgic soovis Floraga liituda juba eelmise aasta esimesel poolel, kuid toona otsisime veel eelistatult eestlasest peatreenerit. Tänaseks on türklane meeskonnaga tutvunud ja ka tööd alustanud.