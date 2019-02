FC Flora 18-aastane ründaja jätkab karjääri Šveitsis

Lepikust saab ühtlasi esimene eestlasest väljakumängija, kes Šveitsi jalgpalliliigasse jõudnud, teatas Flora oma Facebooki leheküljel. Varasemalt on Šveitsis mänginud veel vaid Mart Poom, kes 1993. aastal esiliigaklubi FC Wil väravat kaitsema asus.

"Olen Floras veetnud tänaseks kaks täispikka hooaega ning selle ajaga saanud hindamatuid kogemusi. Olen arenenud mängijana palju mitmekülgsemaks ja enesekindlamaks ning selle taga on suur töö. Teades oma töötahet ja ambitsioone on mul väga hea meel teha samm edasi ning panna end proovile uues keskkonnas. Olen südamest tänulik kõikidele treeneritele, kes minusse on uskunud, staffile, kes minusse on panustanud ning mängijatele, kellega koos oleme ühise eesmärgi nimel vaeva näinud. Ootan põnevusega uut väljakutset ja soovin meeskonnale edu algavaks hooajaks!" kommenteeris Lepik klubivahetust.

Oma Premium liiga debüüdi tegi Lepik 2017. aasta 18. märtsil, sekkudes mängus Pärnu Vapruse vastu viimaseks veerandtunniks. Sellest aga piisas, et oma debüütmängus värav lüüa ning 16 aasta 6 kuu ja 8 päeva vanuselt tõusta Flora läbi aegade noorimaks väravalööjaks kõrgliigas. Samal aastal tuli ta Flora koosseisus ka Eesti meistriks.