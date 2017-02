FC Elva esitas taotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) regionaalsete investeeringute programmi Elva kunstmuru valgustuse finantseeringu katteks.

FC Elva on mitmete finantseeringute ja klubi oma panuse toel jõudnud seisu, kus peagi valmib uus kunstmuruväljak ja nüüd on vaja sellele veel ka valgustust, kirjutab jalgpall.ee. FC Elva projektipartneriks on InterAct, sponsorluse korras koostasid seni puudunud valgustuse projekti Erkki Hunt ja AUB Elekter.

„KÜSKi projektiga seatud eesmärkides panime endale ülesandeks koostada klubi rahastusmudel 2017-2019, mis hõlmaks ja kaasaks kõikvõimalike vahendeid klubi teenuste parendamiseks ja edendamiseks," selgitas taotluse tagamaid FC Elva tegevjuht Marek Naaris.

„Esimeseks, meie mõistes väga suureks projektiks valisime koos InterActi juhi Annemai Mägiga kunstmuruväljaku valgustuse. Uurisime väga põhjalikult EASi regionaalsete investeeringute programmi taotlusvooru kohta ja tegime palju taustatööd. Nüüd sõltub kõik komisjonidest, kes hindavad kui vajalik on selle väljaku valgustus piirkonna noortele jalgpalli harrastajatele."

EAS taotlusvooru esitatud Elva kunstmuruväljaku valgustuse projekti kogumaksumus on 86 952 eurot.