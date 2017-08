Fännidele keskmist sõrme näidanud Voskoboinikov tunnistas oma eksimust

Eilses tulises kohtumises Nõmme Kalju fännidele keskmist sõrme näidanud Infoneti ründaja Vladimir Voskoboinikov tunnistab oma eksimust, vahendab Soccernet.

"Sport on emotsionaalne asi, aga jalgpall on vist kõige emotsionaalsem spordiala. Vaatamata sellele peavad mängijad olema eeskujuks paljudele inimestele. Eilne mäng oli väga pingeline, žest oli puhas emotsioon ja täna, kui võitlustunne on rahunenud, tunnistan, et käitumine on vastuvõtmatu," sõnas ta.

"Mul on siiralt kahju, et lapsed võisid seda näha ja kutsun esile kõiki jalgpallifänne austama mängijaid ja vältima solvanguid."