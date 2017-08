Fännidele keskmist sõrme näidanud Voskoboinikov sai mängukeelu

Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarkomisjon otsustas nädal tagasi Nõmme Kalju fännidele keskmist sõrme näidanud Tallinna FCI ründajale määrata ühemängulise keelu.

Voskoboinikovil tuleb vahele jätta tänane Premium liiga kohtumine Levadiaga. Ründaja ajasid endast välja külalismeeskonna Kalju fännid, kes hüüdsid tribüünilt "Voskoboinikov, mine tagasi Hiinasse!".

"Karistuse määramisel arvestasime senist praktikat analoogsetes juhtumites. Voskoboinikov esitas meile selgituse ja omal initsiatiivil eelnevalt ka avaliku vabanduse, samal ajal oli tegemist solvava žestiga pealtvaatajate suunas ja seda kõrgliiga mängus, mis on erilise avalikkuse ja meedia tähelepanu all," selgitas EJL-i distsiplinaarkomisjoni liige Mihkel Uiboleht Soccernet.ee-le.

Voskoboinikov vabandas juhtunu pärast ka päev pärast kohtumist Soccerneti vahendusel: "Sport on emotsionaalne asi, aga jalgpall on vist kõige emotsionaalsem spordiala. Vaatamata sellele peavad mängijad olema eeskujuks paljudele inimestele. Eilne mäng oli väga pingeline, žest oli puhas emotsioon ja täna, kui võitlustunne on rahunenud, tunnistan, et käitumine on vastuvõtmatu. Mul on siiralt kahju, et lapsed võisid seda näha ja kutsun esile kõiki jalgpallifänne austama mängijaid ja vältima solvanguid."