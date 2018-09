Fännidele keskmist sõrme näidanud Flora väravavaht täna Tallinna Kalevi vastu ei mängi

Flora president Pelle Pohlak kinnitas Õhtulehele, et Toomi täna kell 15 Kalevi kunstmurustaadionil mängimas ei näe. "Muud ei soovi ma kommenteerida. Selgitame siis, kui selleks on õige hetk," lausus ta.

Kell 14 avaldati ka meeskondade koosseisud, kust Toomi nime ei leia ka varumängijate hulgast. Flora postide vahel seisab Magnus Karofeld, pingil istub varuväravavahina 18-aastane Kristen Lapa.

Delfi andmetel toimusid Flora kontoris sel nädalal kaks kohtumist meeskonna ja fännide vahel, kuid Toom juhtunu pärast vabandada ei soovinud.

Delfi on püüdnud sel nädalal Toomiga korduvalt ühendust saada, kuid katsed selleks on luhtunud ning vastavasisulised kirjad Flora pressiesindajale on jäänud vastuseta.

Must kass jooksis Toomi ja fännide vahelt läbi teisipäeval pärast Levadia 2:1 võiduväravat, kui Juri Tkatšuk oli 87. minutil otse karistuslöögist palli Toomi selja taha saatnud. Selle peale olid fännid väravavahile midagi hüüdnud, mis viimase endast välja ajas ja keskmist sõrme viibutama pani. Lõpuvile kõlades sõnasõda mängija ja poolehoidjate vahel jätkus ning kui Toom oli riietusruumi läinud, läks tribüünile fänne rahustama peatreener Jürgen Henn.

"Nägin, et neil oli mingi sõnelus Maiduga. Läksin fännide käest küsima ja proovisin neid rahustada. Kuna ma pole Maiduga veel rääkinud, ei oska täpsemalt kommenteerida. Tundus, et mingi sõnasõda seal oli," rääkis Henn ajakirjanikele.

Toomi ja fännide vahel juhtunut arutas ka eelmisel neljapäeval ilmunud podcast "Futboliit", kus avaldati muuhulgas, mis fännide poolt väravavahile karjuti (alates 34:30):