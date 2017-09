Fännide kaklust lahutada püüdnud Infoneti tegevjuht on jalgpalliliidu trahvist šokeeritud

Jalgpalli Premium liiga valitseva meisterklubi FCI tegevjuht Aleksandr Altosar ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et ta on Eesti Jalgpalli Liidu poolt neile määratud rekordilisest trahvist šokeeritud.

9. septembril FCI Tallinn - FC Flora mängul toimunud vahejuhtumitega seoses määras jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon karistused mõlemale klubile, kui erinevate rikkumiste eest kokku trahviti FCI Tallinnat 3000 ning FC Florat 550 euroga.

"Me ei mõista EJL-i distsiplinaarkomisjoni otsust, kui juba üksnes mõelda selle peale, et see klubi, kelle poolehoidjad konflikti tekitasid, sai vaid 550 eurose trahvi. Meie, kes me ei suutnud tekkinud kaost ohjeldada, peame maksma 3000 eurot. Seega, reegleid rikkuda on kuus korda odavam, kui üritada staadionil korda tagada," filosofeeris Altosar portaalile rus.err.ee antud intervjuus.

"Ilmselt peame edaspidi Flora mängudeks spetsiaalselt valmistuma. Meil pole kunagi olnud probleeme Nõmme Kalju, Levadia või teiste klubide poolehoidjatega. Nad toetavad oma klubi, mitte ei tule staadionile kaklusi provotseerima," lisas Altosar.

