Fännid kogusid Eesti jalgpalli toetuseks 80 000 eurot

LHV Jalgpallikaart on LHV Panga ja Eesti Jalgpalli Liidu ühiselt loodud ametlik Eesti jalgpalli fännikaart. Iga Jkaardiga tehtud ostu pealt maksab LHV 10 senti jalgpalli toetuseks, mis läheb kaardiomaniku valitud jalgpalliklubile. Nagu juba tavaks on saanud, kogusid suurima toetuse rahvuskoondise fännid Eesti Jalgpalli Liidule. Klubidest teenis suurima toetuse Tammeka, millele järgnesid FC Flora ja Nõmme Kalju.

„Tänavu kogusid LHV Jalgpallikaardi kasutajad toetust koguni 146 klubile. Oleme märganud, et üha rohkem on klubidel endil huvi oma fänne seda toetussüsteemi kasutama kutsuda ja nii on ka toetussummad aasta-aastalt kasvanud,“ kommenteeris LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu. „Meil on hea meel, et toetus jaguneb mööda Eestit laiali, sest jalgpallureid ja selle mängu armastajaid leidub ju igal pool."

„LHV Jalgpallikaardiga kogutud toetuse investeerisime tulevikku – sisustasime värskelt loodud EJLi jalgpalliakadeemia õppeklassi ja pakume noortele mängijatele õpiabi, et anda neile võimalus omandada heal tasemel haridus,“ lausus EJLi president Aivar Pohlak.

„Koostöö LHV-ga on suurepärane näide sellest, kuidas ettevõte panustab ühiskonna arengusse,“ rõhutas Pohlak.

Lisaks lemmikklubi toetamisele on LHV Jalgpallikaart kasulik ka kaardiomanikule. Sellega saab alati vähemalt 10% soodsamad piletid Eesti koondise kodumängudele ja tasuta sissepääsu Eesti noortekoondiste kodumängudele.

Suurima toetussummaga klubide TOP 10 kujunes 2018. aastal järgmine:

1. Tartu Jalgpallikool Tammeka

2. Tallinna FC Flora

3. Nõmme Kalju FC

4. FC Elva

5. Tallinna FC Levadia

6. JK Tallinna Kalev

7. Viljandi JK Tulevik

8. FC Kuressaare

9. FC Nõmme United

10. Põhja-Tallinna JK Volta