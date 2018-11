Fääri saartelt Norra kõrgliigasse: Saagi klubikaaslane hakkab mängima koos Vaikla ja Lepistuga

Sealgi ootavad teda ees kaks eestlast, poolkaitsja Brent Lepistu ja väravavaht Andreas Vaikla.

21-aastase Fääri saarte noortekoondislasega, kes Saagi ründepartnerina lõi sel hooajal koduses meistriliigas 13 väravat, sõlmiti aastane leping. Varem on ta mänginud Taani klubis Vendsyssel ja kodumaa meeskonnas Runaviki NSI.

"Sain juba testimisel kiirelt aru, et tahan siia tulla. Esmamulje oli väga hea ja ma tundsin, et jätsin ka endast mängijana hea mulje. Olen klubiga liitumise üle väga õnnelik ja arvan, et see on minu jaoks õige samm. Kristjansund on tulevikku vaatav klubi, millel on ambitsioonikas treener ja ette näidata head tulemused," ütles Olsen klubi kodulehele.

Kristiansundi spordidirektor Kenneth Andre Leren kiitis Olseni tugevat paemat jalga ja nimetas teda oma ea kohta füüsiliselt väga jõuliseks mängijaks.

Homme Norra liiga hooaja viimase kohtumise pidav Kristiansund hoiab tabelis viiendat kohta, tõusta ja langeda pole enam võimalik.

Vaiklal on Kristiansundiga lepingut järel veel üks aasta, Lepistul poolteist aastat.