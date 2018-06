Euroopa liiga eelringid: Nõmme Kalju sai salakavala loosi, Levadia ja Trans peavad madistama kõvade vastastega

Kui eile loositi ära jalgpalli Meistrite liiga esimeste eelringide paarid, kus oma vastase sai teada FC Flora, siis täna oli kord Euroopa liiga käes. Nagu ikka, alustab Euroopa liigas tänavu kolm Eesti klubi.

Ainsa Eesti klubina oli avaringi loosis asetatud Nõmme Kalju, kes on viimastel aastatel eurosarjades Eesti lippu kõige kõrgemal hoidnud. Nende võimalikeks vastasteks olid loosi eel Glenavon (Põhja-Iirimaa), Birkirkara (Malta) ja Klaksviki (Fääri saared) paari võitja, Europa (Gibraltar) ja Priština (Kosovo) paari võitja, Tampere Ilves (Soome) ja Stjarnan (Island).

Loosikausist tuligi Kaljule vastaseks Islandi hõbedameeskond Stjarnan, kusjuures esimene kohtumine peetakse Islandil ja teine Tallinnas. Kuigi Kaljul on paari hooaja tagusest olemas võidukas kogemus Islandi klubi Frami vastu, võib Stjarnan osutuda salakavalalt tugevaks vastaseks - eelmisel ja üle-üle-eelmisel hooajal on küll euromängudel esimese takistuse otsa komistatud, ent 2014. aastal alistati Euroopa liigas järjepanu lausa kolm vastast: waleslaste Bangor City, šotlaste Motherwell ja poolakate Poznani Lech, enne kui play-off ringis Milano Interile suurelt alla jäädi. Hetkel on Stjarnan Islandi liiga liider.