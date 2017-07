ERR-i sporditoimetuse juht: Jutt kolm korda kallimast teleõiguste hinnast on bluff

Eesti Rahvusringhääling (ERR) omandas enam kui ühe miljoni euro eest UEFA-lt neljad erinevad teleõigused, mitte ainult 2020. aasta Euroopa meistrivõistuste finaalturniiri näitamise õiguse.

Kogupakett sisaldab ka 2020. aasta EM-i valiksarja ja 2022. aasta MM-i valiksarja mängude teleõigusi ning lisaks UEFA uue formaadi Nations League´i teleõigusi. Kogu perioodi peale tähendab see ligi 100 mängu - EM-finaalturniiri 51 kohtumist, valiksarjades kokku 20 kohtumist ja Nations League´is samuti 20 kohtumist või mõni üle selle.

"Üldises hinnavõrdluses on jah vahe eelmise EM-i hinnaga suurusjärgus kolm korda, aga kui rääkida puhtalt finaalturniirist, siis mingit hüppelist hinnatõusu pole," väidab ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. "Pakett tervikuna on hoopis midagi muud, see on palju mahukam kui ainult EM ja peabki enam "

Kui keegi on teleõiguste omandamise juures ülemaksmist harrastanud, siis see on Saarna sõnul Eesti Meedia, kes omandas aasta algul 2018. ja 2020. aasta olümpiamängude õigused. "Seal oli reaalselt hinnatõus kolmekordne ja me ei saanud hinnaralliga kaasa minna."

Jalgpalli puhul toob Saarna esile, et jalgpall on vaadatavuselt Eestis spordiala number üks ja sellest ei tahetud loobuda. Lisaks langesid kokku ERR-i ja Eesti Jalgpalliliidu huvid ning sündis sihtotstarbelise toetuse leping summale 950 000 eurot. "See on maksimaalne summa, mida jalgpalliliit viie aasta jooksul maksab. Reaalselt makstav summa tuleb väiksem, aga meil oli pakkumises vaja näidata just sellist summat. Jalgpalliliidu maksed sõltuvad otseselt teleõiguste maksete graafikust," valgustas Saarna.

Miks jalgpalliliit ikkagi otsustas Eesti mõistes üüratu summaga ERR-i toetada? "Meil on reklaamivaba keskkond, oleme vabalevis, jalgpalli näitamise traditsioonid, vene keelne kanal, parim jalgpallialase kompetentsiga toimetus," loetleb Saarna plusse. "See on minu nägemus. Eks te peate täpsemalt küsima jalgpalliliidu inimestelt."

Saarna toonitab, et ERR-il on nüüd jalgpalli puhul olemas täispakett. "Premium liiga leping lõpeb meil sel aastal, aga uus leping jalgpalliliiduga selles osas kindlasti sünnib. Arvan, et see tuleb kestusega 2-4 aastat, lühemaid kokkuleppeid ei ole otstarbekas sõlmida." Kas kõnealuse sihtotstarbelise toetuse see on ka koduse meistriliiga näitamise kohustus? "Ei. See on täiesti eraldi teema."

Aga mida siis jalgpalliliit vastu saab? Kriitikavaba ERR-i sporditoimetuse? "Eks sõltumatuse küsimusega saab mängida alati. Ilkujad ja skeptikud ei kao kuhugi. Me saame oma tegemistega tõestada, et oleme jätkuvalt sõltumatud. Leping jalgpalliliiduga ei pane meile mingeid lisakohustusi."

Saarna vihjab, et ERR peab läbirääkimisi ka kergejõustiku maailmameistrivõistluste ja jäähoki maailmameistrivõistluste teleõiguste omandamiseks. Mõlemad õigused loodetakse endale saada kuueks aastaks. Selle tarbeks on raha eraldanud ERR-i nõukogu. Jalgpalli, jäähoki ja kergejõustiku tiitlivõistluste teleõiguste omandamiseks eraldas Ringhäälingu nõukogu 1,2 miljonit eurot. Jalgpall võttis sealt nüüd jupi ära, aga tänu Jalgpalliliidule mitte väga suure.