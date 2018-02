Enrico Veensalu: kõige mehisem tegevus on jalgpall

Portaal jalgpall.ee rääkis Premium liiga hooaja eel Pärnu JK Vapruse mängija Enrico Veensaluga, kes arvab, et „mehiste meeste mäng“ iseloomustab jalgpalli väga hästi.

„Jalgpall on füüsiline ja jõuline mäng,“ ütles Veensalu. Kuid noor JK Vapruse mängija ei arva, et vaid jalgpall ühest mehest mehise mehe teeb. „Mehine mees peaks olema iseloomult tore, tark ja intelligentne ja võib-olla lisaks juurde, et välimuselt atleetlik.“

Oma võistkonnast toob Veensalu välja keskkaitsja Magnus Villota. „Teda kuulatakse! Ta on atleetlik, karm ja mehine mees.“

Veensalu usub, et võistkond on liigahooaja alguseks valmis. „Oleme keskendunud oma füüsilisele vormile ja nüüd valmis endast 100 protsenti andma. Loodan, et suudame tugevatele võistkondadele vastu hakata ja et meid ei alahinnataks. Individuaalselt sooviksin võimalikult palju mänguaega teenida ning lüüa väravaid ja anda resultatiivseid sööte.“

Pärnu JK Vapruse jaoks algab Premium liiga hooaeg 25. veebruaril Ida-Virumaal, kui minnakse vastamisi JK Narva Transiga.