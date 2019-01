Endine noortekoondise jalgpallur siirdus taas Iisraeli

View this post on Instagram

אדומים יקרים אנחנו שמחים ונרגשים להודיע על הרכש הנוסף והחדש שנחת אצלנו הלילה היישר מאסטוניה ויצטרף לשורות האדומים החל מהיום. קבלו בהמון אהבה את ♥️ #סטניסלב_גולדברג♥️ 🗣 " תודה על קבלת הפנים, אני שמח מאוד לחזור לישראל כדי לשחק כדורגל, אני מתרגש כי שמעתי שהמועדון הוא משפחה, אני כאן כדי לעזור לקבוצה לעלות ליגה. יאללה הפועל." ברוך הבא לישראל סטניסלב מאחלים להצלחה משותפת ושנזכה להמון רגעים של שמחה יחד. יאללה הפועל !! Welcome to Israel Stanislav. Your success is our success. We wish that we will have many happy moments together. Come on !!