Endine Levadia mängumees teenib Eestiga võrreldes mitukümmend korda suuremat palka ja omab hiiglaslikku ketsikogu

2016. aastal laenulepingu alusel FC Levadias mänginud Moskva Lokomotivi ääremängija Anton Mirantšuk rääkis intervjuus portaalile Flow, et jääb oma Eesti ajaga väga rahule.

Mirantšuk mängis ennast Levadias pildile ning naasis laenulepingu lõppedes tagasi Lokomotivi, kus on tänaseks saanud väga oluliseks mängijaks - sel hooajal on ta Venemaa kõrgliiga liidermeeskonna eest löönud kaks väravat ja andnud kuus resultatiivset söötu. Söötude arvestuses on ta ka liiga liider.

"Tulin Eestisse selle eesmärgiga, et lihtsalt mängida. Lokomotivi esindusega sain tol ajal ainult trenni teha ning motivatsiooni hakkas väheks jääma, oli vaja midagi muuta," rääkis Mirantšuk Eestisse sattumisest.

"Ma ei tahtnud pikkade lendude pärast Venemaa esiliigasse minna. Eestis oli aga palju mänge kavas ning lisaks veel ka Meistrite liiga kvalifikatsioon. Jalgpalli tase ei ole ehk kõige kõrgem, aga olen väga rahull, et läksin, veetsin seal aega ja sain väärt kogemuse. Elasin üksi, sain täiskasvanumaks ja mängisin palju."

Ka Tallinna vaba aja veetmise võimalustega oli Mirantšuk rahul. "Tallinn on hea linn, eriti vanalinn - selliseid asju Venemaal ei näe. Käisin palju jalutamas, tegin lisatrenni."

Lisaks muule tõdes Mirantšuk, et on suur tossude koguja. "Ma arvan, et mul on 150 paari ketse. Suurem osa neist on Nike'id. Praegu meeldivad mulle väga Air Jordan 1 x Off White'id."

Venemaa meedia väitel on Mirantšuki head esitused talle ka märgatavalt suurema teenistuse toonud - kui enne Levadiasse siirdumist teenis ta umbes 1000 eurot kuus ning Eestis umbes 2000, siis nüüd ulatub ta kuupalk juba üle 50 000 euro!