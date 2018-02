Endine Eesti koondise poolkaitsja mõisteti joobes juhtimises süüdi

Eesti jalgpallikoondises 39 mängu ja 2 väravat kirja saanud endine poolkaitsja Maksim Smirnov oli kohtu all seoses mootorsõiduki joobes juhtimisega.

Harju Maakohus määras 20. veebruaril 38-aastasele Smirnovile ühe aasta pikkuse vangistuse. Tal oli eelmise aasta oktoobrist all kehtiv karistus, mis lisas aastasele vangistusele kolm kuud ja 27 päeva.

Kõik see asendati aga 474 tunni üldkasuliku tööga. Lisaks kehtib Smirnovile elukohast lahkumise ja alkoholi pruukimise keeld ning ta peab osalema kriminaalhooldaja määratud sotsiaalprogrammis.

Teise astme kuriteos süüdimõistmise eest peab Smirnov riigikassasse maksma 1,5 palga alammäära ehk 750 eurot ning kaitsetasu 294 eurot.

Seitsme päeva jooksul on õigus Smirnovil veel otsus edasi kaevata.

Smirnov on neljakordne Eesti jalgpallimeister. Välismaal on ta pallinud vaid Lätis Ventspilsis. Tema täpset jalga on koondistest tunda saanud Läti ja Šotimaa. Enim mänge on ta Eestis pidanud FC TVMK särgis, kuid mänginud ka Floras, Levadias, Viljandis, Valgas, Nõmme Kaljus, Narvas ja Infonetis.